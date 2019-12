Dít kost het je om één keer de vaatwasser te laten draaien

Een van de fijne gemakken in de keuken: de vaatwasser. Je zet al je vuile vaat erin en hop, even later kunnen de schone kopjes en borden weer in de kast.

Toch kost het wel wat, die vaatwasser. Niet alleen om ‘m te kopen, maar per draaibeurt tikt het ook aardig aan.

Afwassen dan maar

Je denkt er misschien niet zo vaak aan, maar één keer de vaatwasser laten draaien kost een huishouden zó 25 cent per hoofdprogramma. Dat lijkt misschien weinig, maar de meeste mensen zetten ‘m elke dag aan. Zeker als er een groot gezin in een huis woont. Dan is het al gauw 1,75 euro per week en dus 7 euro per maand. En tja, dat is toch íets. Want dit zijn alleen de gebruikskosten: de vaatwastablet die je per keer gebruikt is dan nog niet eens mee berekend.

Het ‘eco’-programma dan? Het is op zich een slimmere keuze, maar het scheelt niet veel. Dat kost je ook nog 20 cent per wasbeurt.

Ook is een vaatwasser niet het beste voor het milieu. Per beurt gaat er zo 13 liter water doorheen. Toch maar weer eens met de hand de pannen afwassen?

Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock