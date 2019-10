Dít maandsalaris maakt ons volgens onderzoekers het gelukkigst

Dat geld niet gelukkig maakt, tja, dat weten we nu wel. Maar het kan ook geen kwaad om wat te besteden te hebben, toch?

Als je gelukkig wilt zijn dan heb je vooral iets gemiddelds nodig qua salaris, blijkt.

Verdien je tonnen of tienduizenden euro’s per maand, dan maakt je dat eigenlijk helemaal niet blijer. Het Laatste Nieuws vroeg in samenwerking met Ipsos aan Vlamingen naar wat mensen graag maandelijks zouden willen verdienen om zichzelf gelukkig te kunnen noemen. Uiteindelijk kwam het gemiddelde uit op 2.117 euro per maand. Voor mensen onder de 34 jaar, is zelfs wat minder salaris prima. Die zijn ook tevreden met 1.800 euro per maand.

Het gaat niet om wat je hebt

De mensen die tussen 35 en 54 jaar oud zijn hebben daarentegen wat meer nodig om gelukkig te zijn: €2.339,- per maand. Het verschilt dus een beetje per leeftijd wat je denkt nodig te hebben om lekker te kunnen leven, maar het scheelt niet veel. Zolang mensen een lekker dak boven hun hoofd kunnen betalen en elke dag eten en drinken in de koelkast hebben liggen, zijn ze al gauw blij. Natuurlijk is wat winkelen en iets leuks kopen fijn, maar het hoeft niet te gek te worden. Want van tig spullen word je uiteindelijk ook niet blijer, toch?

Het gaat immers niet om wat je allemaal hebt, maar om wíe je allemaal hebt.

Bron: Flair. Beeld: iStock