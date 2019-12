Dit moet je drinken tijdens de feestdagen volgens je sterrenbeeld

Kerst en Oud & Nieuw staan voor de deur. Welk drankje er in jouw glaasje zal zitten tijdens deze gezellige dagen? De sterren vertellen het je!

Waterman

20 januari t/m 10 februari

Drankje: Gin & Tonic

Gin & Tonic is niet voor iedereen, je moet tegen de bittere smaak kunnen. Nou Waterman, dat kan jij als geen ander. De Waterman is een rebels sterrenbeeld. Met een kopje thee op de bank zitten, is niks voor jou. Zeker niet wanneer er feestje te vieren valt.

Vissen

19 februari t/m 20 maart

Drankje: cola

Vissen zijn van nature niet zulke feestgangers. Tijdens de feestdagen doe jij het liever rustig aan. Gezellig thuis blijven en wat vrienden en familie uitnodigen volstaat voor jou. En net zoals op eigenlijk ieder feestje waar je heen gaat: jij houdt het bij een glaasje frisdrank.

Ram

21 maart t/m 19 april

Drankje: champagne

Als ze een feestje willen vieren, dan moeten ze bij jou zijn, Ram. Het sterrenbeeld Ram is enthousiast, onafhankelijk en vrij. Met name Oud & Nieuw is voor jou een bijzondere feestdag. Van het idee van een nieuw jaar met nieuwe kansen word jij gelukkig. Dat nieuwe jaar luid jij graag in met een glas champagne in de hand.

Stier

20 april t/m 20 mei

Drankje: wijn



Eigenlijk hoeft het voor de Stier niet per se een feestdag te zijn. De Stier houdt het hele jaar door van lekker eten met een goed glas wijn. Het kan zomaar zijn dat het met de feestdagen weleens meer dan één glaasje zal worden. Geniet ervan, Stier.

Tweelingen

21 mei t/m 20 juni

Drankje: warme chocomelk met slagroom



Voor Tweelingen draaien de feestdagen maar om één ding: gezellig samen zijn. Sociaal contact en diepe gesprekken zijn heel belangrijk voor je. Daarom vind je het heerlijk om tijdens de feestdagen omringt te zijn door de mensen van wie je houdt. Hoe gezellig is het om samen warme chocomelk met slagroom te drinken?

Kreeft

21 juni t/m 22 juli

Drankje: water



Ai, Kreeft, geen feestelijk drankje voor jou. Jij houdt het gewoon bij water deze feestdagen. Je beschermende en verstandige aard komt namelijk naar boven. Misschien houd je het bij water omdat je de Bob bent en je je kinderen naar huis rijdt. Het kan ook zijn dat je water drinkt uit gezondheidsoverwegingen.

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

Drankje: Mimosas



Leeuwen zijn ware leiders. Grote kans dat jij het kerstdiner zal leiden en je iedereen bij jou thuis hebt uitgenodigd. Jouw diner zal tot in de puntjes verzorgd zijn. Daar horen gezellige drankjes bij, namelijk Mimosas.

Maagd

23 augustus t/m 22 september

Drankje: Baileys

Maagd vindt het fijn om geliefden te verwennen. Dit sterrenbeeld cijfert zichzelf snel weg, om het een ander naar de zin te maken. Zeker tijdens de feestdagen sloof je je weer ontzettend uit voor anderen, Maagd. Familie en vrienden die bij jou over de vloer komen schotel je een heerlijk glaasje Baileys voor.

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

Drankje: prosecco

Weegschaal, jij gaat tijdens de feestdagen voor een glaasje prosecco. Prosecco is bruisend, net als jouw karakter. Tijdens de feestdagen ben je druk aanwezig, harmonieus, enthousiast en dit alles met een glaasje bubbels in de hand.

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

Drankje: sgroppino



We zeggen heus niet dat je koud en zuur bent, net als de sgroppino, hoor Schorpioen. Wat we wel zeggen is dat je tijdens de feestdagen best een beetje mag ontdooien. Je hebt dit jaar zo hard gewerkt! Deze heerlijke cocktail zorgt er hopelijk voor dat je lekker ontspant.

Boogschutter

22 november t/m 21 december

Drankje: glühwein

Boogschutter, jij bent geboren in november of december: midden in de feestperiode. Het zit dus echt in jouw bloed. Jij bent gek op de feestdagen, het kan je allemaal niet lang genoeg duren. Daarom voor jou een op en top winterdrankje: glühwein. Proost!

Steenbok

22 december t/m 19 januari

Drankje: thee

We zouden willen dat we beter nieuws voor je hadden, Steenbok. Maar jij houdt het dit jaar bij een kopje thee tijdens de feestdagen. Jouw sterrenbeeld staat bekend om haar zelfdiscipline. Niet teveel zoetigheid en alcohol voor jou. Dat is helemaal niet goed voor je.

Beeld: iStock