Dít is volgens moeders het perfecte Moederdagcadeau

Een bloemetje, een doosje luxe bonbons of toch een nieuw flesje parfum? Weg met die twijfels over het perfecte Moederdagcadeau, want uit onderzoek is gebleken dat moeders maar één ding het allerliefste willen.

En dat is… tijd! Je leest het goed. Uit onderzoek van de Amsterdamse rederij LOVERS Canal Cruises onder ruim duizend moeders blijkt dat ruim tachtig procent van alle moeders tijd doorbrengen met de kids verkiest boven een fysiek cadeau. En ze zeggen dan wel dat tijd geld kost, maar in dit geval hoeft dat dus niet zo te zijn. Tijd betekent ook een gezellig op de koffie op de bank bij moeders of geniet samen van een goed glas wijn.

Met liefde

Maar met lege handen aankomen voelt ook gek. Misschien kan je het combineren, stop ook tijd in het cadeau. Denk hierbij aan verse, huisgemaakte appeltaart of – voor de creatievelingen onder ons – een zelfgemaakt schilderij. Stop er net zoveel liefde als tijd in en je zit gebakken.

Amsterdamse grachten

Slechts zestien procent van de moeders uit het onderzoek krijgt een uitje cadeau voor Moederdag en juist daar speelt LOVERS handig op in. Daarom organiseert de rederij, samen met Tony’s Chocolonely, aanstaande zondag een vaartocht door de Amsterdamse grachten speciaal voor moeders voor wat quality time met de kids. Onder het genot van een overvloed aan chocolade geniet je met moeder van de highlights van de hoofdstad.

Geen straf

Met het toverwoord ‘tijd’ in ons achterhoofd, weten we tal van leuke dingen te bedenken om met je moeder te doen. En dat is geen straf, want wat dacht je van een heerlijke high-tea of een ontspannende duo-massage? Tja, want nu je niet langs de bloemkiosk hoeft en je de chocolatier kan overslaan, waarom zou je jezelf dan met het perfecte Moederdagcadeau buitenspel zetten… Lange leve moeders!

Bron: LOVERS. Beeld: iStock