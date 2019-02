Ongelooflijk voor de tijd van het jaar: het wordt dit weekend 17 graden

Februari staat niet bepaald bekend om haar warme dagen, maar toch gaat het dit weekend gebeuren. Het lijkt erop dat het écht lente wordt.

Of in ieder geval wordt het voor eventjes lente. Zo kan de maximumtemperatuur dit weekend oplopen naar een graad of 17 in Limburg. Maar in de rest van het land wordt het ook wárm en goed toeven zonder dikke winterjas: zo kunnen we van een zonnetje genieten met temperaturen tussen de 14 en 15 graden.

Zonnestralen vangen

Dat is bijzonder, want normaal gesproken ligt de temperatuur in deze tijd van het jaar rond de 5 graden. Dat is dus maar liefst 12 graden warmer dan normaal. Als het in de Bilt 12,6 graden of warmer wordt dit weekend, dan is er sprake van een nieuw dagrecord. De voorspellingen lijken in ieder geval gunstig te zijn. Weer voor terrasjes, wandelingen buiten en zonnebrillen, dus. En voor lammetjes, krokussen en groene blaadjes aan de bomen. In de nachten wordt het wel nog fris en kan het zo afkoelen tot het vriespunt.

Wolkjes aan de lucht

Maar overdag hebben we weinig te mopperen. Vanaf vrijdag is het zonovergoten weer. Alleen zondag kunnen er wat meer wolkjes aan de lucht zijn. Het warme weer houdt zeker aan tot dinsdag: dan wordt het eventjes wat koeler en natter. Of we na dinsdag nog te maken krijgen met dit begin van de lente of dat de winter zich nog even laat zien, is nog niet duidelijk. Maar dat we dit weekend met volle teugen gaan genieten van het lekkere ‘eerste’ warme zonnetje, dat is zeker. Dag sjaals en mutsen: die blijven thuis.

Hoog tijd om weer zonnebrandcrème te gaan smeren…

Bron: Weerplaza. Beeld: ANP