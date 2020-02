Dít wilde dier keert volgens experts terug naar Nederland

Naast de wolf hebben we er binnenkort waarschijnlijk nog een grote ‘kat’ bij in Nederland. Boswachters hebben namelijk grote aantallen van de lynx gespot bij de Nederlandse grens. Volgens experts is de kans erg groot dat de lynx hier daadwerkelijk gaat wonen.

Hoewel de meeste mensen waarschijnlijk niet echt blij worden van het beestje, is het wel een goed teken voor de natuur.

Aanpassen aan Nederlands landschap

Ecoloog Glenn Lelieveld van de Zoogdierenvereniging deed onderzoek naar de lynx in Nederland. “Wij kijken of de lynx zich kan aanpassen aan het Nederlandse landschap. Sommige lynxen, zoals de Iberische, leven alleen in open gebieden,” zo vertelt hij tegen EditieNL.

Veluwe

Volgens de Ecoloog zou de Veluwe een geschikte locatie voor de lynx kunnen zijn. “Dat zou als leefgebied perfect zijn. Lynxen hebben laag struikgewas nodig voor voldoende dekking. Dan kunnen ze wachten totdat er een ree voorbijkomt. Alleen de verbinding naar de Veluwe is niet zo geschikt.”

Goed teken

Dat de lynx terugkeert, is eigenlijk heel positief: “Het is een goed teken voor de natuur dat de lynx zich in Nederland kan vestigen. Dat betekent dat de natuur weerbaarder en sterker aan het worden is.” Bang voor het beestje hoef je volgens Lelieveld niet te zijn. “Daar zou ik me echt geen zorgen maken. De dieren weten dat ze ons moeten mijden. Voor het vee is het ook geen probleem. Je kan vrij makkelijke maatregelen nemen om je schapen te beschermen. Een schaapskooi zou al afdoende zijn. Of een hond om roofdieren weg te houden.”

