Dít zijn de 6 voordelen van wonen in een klein huis

Droom jij stiekem van het wonen in een villa met kamers zo groot als balzalen? Maar moet je het doen met een kleinere woning? Niet getreurd: aan jouw kleine huis kleven 6 enorme voordelen. Dit zijn ze:

1. Minder meubels

Als jij een piepklein woonkamertje hebt, dan heeft dat als groot voordeel dat ‘ie heel snel is ingericht. Jij hoeft niet duizenden euro’s uit te geven aan enorme kasten en bankstellen. Met een paar kleine meubels staat jouw woonkamer vol.

2. Minder schoonmaken

Die enorme villa waar je het liefst in zou wonen: heb je je weleens bedacht hoeveel schoonmaakwerk dat wel niet is? Daar ben je misschien wel dágen mee bezig. Je hebt toch wel wat beters te doen? Gelukkig heb jij daar met je kleine, maar fijne huisje geen last van.

3. Goed excuus

Geen zin om je schoonmoeder, die vervelende tante of die zeurende buurvrouw uit te nodigen voor je verjaardag? Je hebt een goed excuus: al die visite past helemaal niet in je woonkamer. Helaas pindakaas!

4. Minder hoge kosten

Een groot huis brengt een hele hoop extra kosten met zich mee. De kosten van gas en elektra zijn in jouw kleine huisje lekker laag, want je hebt niet zoveel lampen nodig om je huis te verlichten en die kleine ruimte is zo opgewarmd! Ook qua onderhoud maak je veel minder kosten dan wanneer je in een villa zou wonen.

5. Je bent minder snel spullen kwijt

Als je iets kwijt bent, hoef jij niet 28 kamers door te zoeken. Een zoektocht door jouw kleine huis is zo gedaan.

6. Lang leve minimalisme

Minimalistisch leven is hartstikke fijn en zorgt voor een opgeruimd hoofd. Zelfs als jij iemand bent die juist altijd veel spullen om zich heen verzamelt: in jouw kleine huis heb je daar de kans niet eens voor. Het past gewoon niet. En dat is misschien maar goed ook. Geen ruimte voor verzamelwoede!

Wil je jouw kleine woning nou toch iets groter laten lijken? Interieurstylist Femke geeft je tips:

