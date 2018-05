Dít zijn de interieurtrends van 2018 (volgens Pinterest)

Een tijdloos interieur is wel zo fijn, maar af en toe is ook leuk om alles weer een beetje op te frissen met leuke accessoires en meubels. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze 6 interieurtrends die Pinterest heeft gespot?

Zwarte gootsteen



Zwarte matte materialen zijn al een tijdje hip op Instagram, maar nu lijkt deze trend ook door te slaan naar de keuken. Steeds meer mensen pinnen namelijk plaatjes van zwarte gootstenen.

Gouden details



Gouden lampen, gouden kranen, gouden spiegels… goud is de kleur waar we dit jaar echt niet omheen kunnen. Ziet er best chique uit toch, die gouden details?

Franje



Zo’n franje is niet alleen leuk voor onder een tasje of een jurkje, maar is ook nog eens leuk voor in je interieur. Wat dacht je bijvoorbeeld van een poef met franje of deze leuke hippe lamp?

Open kledingkasten



Mocht je veel lichte kleuren dragen, dan is deze trend perfect. Maar als jouw kledingkast uitpuilt van de kleurrijke kledingstukken, dan kun je deze trend misschien beter overslaan. Zo’n open kledingkast oogt namelijk al snel rommelig.

Botanische planten op je muur



Op zoek naar iets simpels en rustgevends voor op je muur? Dan is deze trend perfect voor jou! We zien namelijk steeds vaker posters met planten voorbij komen. De kleurrijke details in posters halen je woonkamer lekker op en je kunt het ook nog eens afmaken met leuke accessoires.

Bron en beelden: Pinterest