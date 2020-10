Nu het weer wat donkerder is buiten is het extra gezellig om binnen een kaarsje aan te steken. En hoe fijn is het als zo’n kaars ook nog eens een heerlijke geur heeft? Daarom hier een overzichtje van de lekkerste geurkaarsen voor in huis.

Of je nu thuis een spa-gevoel wil creëren of juist op zoek bent naar een kaars met een beetje herfstige pit: het kan allemaal.

Advertentie

Zó blijven geurkaarsen zo lang mogelijk branden

Voordat we je vertellen wat onze favoriete geurkaarsen zijn, is er nog een handig trucje dat we je niet willen onthouden. Wanneer je een wat duurdere geurkaars koopt, dan wil je natuurlijk dat ‘ie zo lang mogelijk blijft branden. Alleen soms ontstaan er tunnels in de kaars die ervoor zorgen dat de kaars sneller op gaat. Om dit te voorkomen is dit trucje met aluminiumfolie een echte aanrader.