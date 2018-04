Handig en hip: dít zijn de populairste fietstassen van dit moment

Het imago van de fietstas is misschien een beetje stoffig, maar stiekem zijn we het er roerend over eens: ze zijn gewoon superhandig! En daarnaast ook heel hip, want de keuze is tegenwoordig reuze. Van blauw gestipt en rood gestreept naar een van top tot teen zelf ontworpen tas.

En waarom fietstassen zo handig zijn, heeft weinig uitleg nodig. Geen geklungel met losse tasjes aan je stuur of gepruts onder je snelbinders. Alles gaat ‘hup, in de fietstas’. En aan alles wordt gedacht, want er bestaan zelfs op maat gemaakte binnentassen voor je fietstas. Deze neem je gewoon de winkel of supermarkt in, zodat je nooit meer je (plastic) boodschappentas moet herschikken als je weer bij je fiets staat. Leve de fietstas!

Dit zijn de populairste fietstassen van dit moment.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock