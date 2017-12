DIY ideeën: 3x creatief met foto’s

Je camera en telefoon staan vol geweldige foto’s van vakanties, dagjes uit en fotosessies in het bos. Maar niemand die ze ziet. Daar moet verandering in komen. Drie originele manieren om je kiekjes te showen (en meteen je huis persoonlijker te maken).

Achter glas

Jullie hebben het nog elke dag over die fantastische vakantie naar Griekenland. En ook dat tripje naar Texel van de zomer was er een om nooit meer te vergeten. Gelukkig hebben jullie de foto’s nog! Haal de strandsfeer terug door de kiekjes uit te printen en in een dichte glazen pot met zand en schelpen te steken. Blijven ze niet staan, plak dan een satéprikker achter de foto’s. Extra leuk is natuurlijk als de schelpjes afkomstig zijn van het strand in kwestie.

Op de kaart

Dé tip voor wie al veel gereisd heeft: koop een kaart (van de wereld, Europa of Nederland), hang die aan de muur en geef met je eigen foto’s aan op welke plekken je bent geweest. Prik de foto’s op de kaart met gekleurde punaises – dat staat extra leuk – of plak ze vast met tape. Plak er eventueel ook een klein briefje bij met de naam en de bijzonderheden van de locatie.

Aan de muur

Zitten er écht pareltjes tussen je fotocollectie? Die mogen groot aan de muur! Stap één: kies een muur die wel wat gezelligs kan gebruiken. Kies dan je favoriete foto’s en print ze uit op mooi fotopapier met een goede printer, bijvoorbeeld de HP ENVY photoprinter. Inderdaad: daar hoef je dus niet voor naar de fotowinkel. Print verschillende formaten, zodat het een speels geheel wordt. Koop wat rolletjes washitape in verschillende kleuren en plakken maar.

De print-assistent

