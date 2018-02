Met deze tips maak je van een paar kleedjes een mooi karpet

Van een paar kleedjes maken we een mooi, groot karpet met bijpassende kussens. Zo halen we in een handomdraai die fijne oosterse kelim-look in huis, in trendy nude tinten.

Libelle’s woonstylist Marit Saladini is enorm creatief, handig en heeft inspiratie voor tien. Ze deelt haar ideeën graag met ons. Stap voor stap laat ze zien hoe zij dingen maakt.

Materiaal

Karpet:

1 klosje garen lichtgrijs € 3,30

1 klosje garen nude € 3,30

4 kleedjes Kendrick roze € 19,- per stuk

2 kleedjes Kendrick grijs/antraciet € 19,- per stuk

vilten ondertapijt € 10,- per strekkende meter (alles Kwantum)

Kussens:

per kussen 1 binnenkussen 50×50 cm € 7,- per 2

per kussen 1 kleed Kendrick € 19,- per stuk (alles Kwantum)

Gereedschap

naaiset, incl. kopspelden, machinenaalden, tornmesje, centimeter € 7,-

crêpe tape € 2,50

stofschaar Hilde € 5,- (alles Kwantum)

grote rijgnaald € 2,99 per 2

klosje jute touw lichtgrijs € 6,99 60 m (alles Pipoos)

naaimachine

Doe het zelf

Karpet:



Bepaal hoe de 6 kleedjes aan elkaar bevestigd zullen worden. Recht naast elkaar is wat saai, draai sommige om voor een speels patroon. Gebruik 4 roze voor het middenstuk en 2 grijze die de uiteinden van het kleed markeren.

Stik de kleedjes aan elkaar met een zigzagsteek. Dit gaat het beste door de kleedjes van links naar rechts aan elkaar te zetten, dan ligt er steeds maximaal één kleedje rechts van de naald.

Plak de kleedjes eventueel aan de onderzijde met crêpe tape aan elkaar om zeker te weten dat ze op de cruciale punten netjes aansluiten. De handgemaakte kleedjes kunnen qua maatvoering iets variëren. Het is daarom belangrijk dat de uitloop qua formaat aan de buitenzijde zit.

Knip of snijd het onderkleed op maat en zet het eventueel op de hoeken vast met een kruissteek.

Kussens:

Vouw voor één kussen één kleed dubbel met de zichtkant op elkaar en stik vast, maar laat een flap uitsteken die als sluiting kan dienen.

Vul elke hoes met een binnenkussen.

Zet de flap midden op het kussen vast met een paar rijgsteekjes in kruisvorm.

Zet de zijkanten van de flap vast met een paar rechte rijgsteekjes met jute touw.

