Na het zien van deze documentaire wil je nóóit meer vis eten

Felgekleurde, prachtige vissen en diepe grotten: de oceaan is en blijft spectaculair. David Attenborough (94) heeft er talloze fenomenale documentaires over gemaakt. Maar achter het romantische beeld van de oceaan schuilt een duistere realiteit, die ervoor zorgt dat het leven van de vissen in gevaar komt. De documentaire Seaspiracy zorgt voor genoeg redenen om vis voortaan lekker te laten zwemmen.

Niet alleen plastic is een grote boosdoener als het gaat om het welzijn van de vissen, ook jagers in landen als Japan zorgen voor massale vissterfte. De documentaire geeft je zes redenen om nóóit meer vis te eten.

Advertentie

Duurzame vis is niet duurzaam

Gelukkig zijn er genoeg stichtingen die zich inzetten voor de veiligheid van die gerookte zalm waar je zoveel zin in had. Er staat een label op de verpakking, dus dan weet je zeker dat jij een goede zalm hebt, toch? Helaas, er zijn een hoop bedrijven die een label op de verpakking hebben staan terwijl ze die duurzaamheid niet kunnen garanderen. Hoe zit het dan met duurzame vis? Dat is helaas ook een sprookje. Door de extreem hoge bijvangsten (onschuldige vissen die niet ‘nodig zijn’ maar wel gevangen worden) sterven er veel meer zeedieren dan je bedoeling is. Je wil een stukje zalm, maar je wil niet dat die zalmmoot voor een hoop dode dolfijnen zorgt. En toch is dat de realiteit. Die restaurants en mensen die overal vrolijk #sustainable bijzetten? Pure marketing.

Jagen op walvissen is niet overal verboden

Ten zuiden van Japan in de gemeente Taiji is het toegestaan om op walvissen en dolfijnen te jagen. Maar Japan is nog niet eens het grootste probleem. Er worden tienduizenden haaien, dolfijnen en walvissen als bijvangst in Azië gevangen per úúr. Ze worden wel teruggegooid in het water, maar sterven vaak al voordat ze in het water terechtkomen. Als je daarbij bedenkt dat er naast de bijvangst óók nog eens een hoop vermoord worden voor bedragen van 3 miljoen dollar, dan zul je de komende tijd alleen zin hebben in een kom tomatensoep.

Stikken in visgerei

Maar dolfijnen, walvissen en haaien zijn lang niet de enige zeedieren die bedreigd worden. Zeeschildpadden, zeemeeuwen, zelfs koraalriffen hebben er dagelijks mee te maken. Waar mensen en bedrijven vaak pleiten voor minder plastic rietjes, zie je in de documentaire dat die rietjes maar 0,03% van het totaal aantal afval in zee representeert. Visgerei is het grootste probleem. Ter illustratie: de grote bedrijven sleuren visnetten over de bodem van de zee waar theoretisch gezien een kathedraal in zou passen. Veel vissen krijgen stukjes visnet in hun maag en stikken in visgerei.

Plastic soep

Dat plastic nog geen 1% van het afval in zee representeert, betekent niet dat plastic totaal geen kwaad kan. Al jaren pleit de halve wereld voor minder rietjes, (plastic) wegwerpverpakkingen en een verbod op blikjes en (plastic) flesjes. Het is niet voor niets dat je vaak genoeg verschrikkelijke beelden te zien krijgt van de ‘plastic soep’. Vandaar dat de Europese Unie een verbod op plastic heeft aangekondigd per dit jaar (2021). Hoe pakken ze dat aan? Nou, ze kijken in ieder geval niet naar de visserij. Het gaat alleen om wegwerpplastic.

‘Met de hengel gevangen’

Om even terug te komen op de ‘duurzame’ labels op verpakkingen: de consument is daar medeverantwoordelijk voor. Want voor onze gemoedsrust willen wij geen vis kopen waarvan we wéten dat hij op een brute manier vermoord is en (bij wijze van spreken) ook drie dolfijnen de dupe zijn. Dus geven ‘ze’ ons een blik tonijn waarop staat dat de tonijn ‘met de hengel is gevangen’ en voelen we ons meteen minder schuldig wanneer we vis eten. De producent speelt daar dus ontzettend slim op in maar liegt tegelijkertijd.

‘Vermist’

Waarnemers zijn er om zaken te controleren en in te grijpen als er situaties plaatsvinden die volgens het contract niet mogen gebeuren. Die waarnemers worden echter niet heel zelden overboord gegooid (!) als ze stuiten op illegale praktijken. Zo zijn er de afgelopen vijf jaar in Papoea-Nieuw-Guinea (minimaal) achttien waarnemers ‘vermist’ geraakt. En dat is dan alleen nog maar Papoea-Nieuw-Guinea. Ongelukken kunnen altijd gebeuren, maar in dit soort gevallen is er vaak meer aan de hand. De visserij kent namelijk genoeg misdadigers en criminelen, dezelfde types die bijvoorbeeld aan mensenhandel en cocaïnesmokkel doen. Er zijn dus wel waarnemers, maar die zijn hun leven allerminst zeker.

Het Reality Check team van de BBC

De beelden en statistieken in deze documentaire zijn zowel gruwelijk als hartverscheurend. Maar een populaire documentaire kan altijd rekenen op journalisten en onderzoekers die alle aspecten gaan factchecken. Het Reality Check team van de BBC heeft de docu onder de loep gehouden, en daar kwam het volgende uit: de visnetten zijn grotere boosdoeners dan plastic rietjes, maar daar hoort wel context bij. Omdat de netten dikker en daardoor zwaarder zijn dan het plastic, blijft het langer ronddwarrelen in het water dan plastic deeltjes. Die zinken namelijk sneller naar de zeebodem. Het klopt ook dat er (veel) minder plastic in de oceaan is dan visgerei, hoewel het aantal plasticdeeltjes in de oceanen nog steeds véél te hoog is. Wat volgens de BBC echter níet klopt, is de bewering dat de oceanen in 2048 vrijwel leeg zullen zijn.

Wat kunnen wíj doen?

Wat kunnen wíj doen aan dit wereldwijde probleem? Minder vis eten of stoppen met vis eten is eigenlijk de enige optie. Kijk maar naar deze indrukwekkende documentaire van de jonge, Britse filmmaker Ali Tabrizi (27).

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: BBC. Beeld: Shutterstock.