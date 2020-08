Kijktip: deze documentaires over Nederlands-Indië wil je zien

Op 15 augustus herdenken we jaarlijks alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Daarom zetten we de mooiste documentaires over Nederlands-Indië op een rijtje.

Ze noemen me Baboe

Ze noemen me Baboe van Sandra Beerends vertelt het verhaal van de Javaanse Alima. Alima is op de vlucht voor een gedwongen huwelijk en eindigt als kindermeisje bij een Nederlands gezin. Daar zorgt ze voor de kleine Jantje van wie ze gaat houden alsof het haar eigen zoon is.

Als de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog losbreekt na de Tweede Wereldoorlog verandert alles voor Alima. Ze krijgt een relatie met een Indonesische vrijheidsstrijder en had zelf tijdens een bezoek aan Nederland met het gezin al een keer aan de vrijheid geproeft. Moet ze Jantje loslaten?