Dierenambulance waarschuwt: "Begraaf 'dode' egels niet"

Het kan in deze tijd van het jaar zomaar gebeuren dat je een (op het eerste gezicht) dode egel tegenkomt in je tuin. Veel mensen willen het diertje begraven of gooien het beestje in de container. Maar de dierenambulance waarschuwt met klem om dit met egels níet te doen.

De diertjes zijn vaak namelijk helemaal niet dood.

Koud

Egels houden rond deze tijd van het jaar een winterslaap. En dat kun je gemakkelijk verwarren met een dode egel. De beestjes ademen tijdens zo’n winterslaap heel weinig en onregelmatig. Ook kunnen ze enorm koud aanvoelen en ‘lijkstijf’ lijken.

Beweging

De dierenambulance deelt deze waarschuwing nadat Thirza Wesselink een ‘dode’ egel in de buurt vond. Ze legde het beestje in de container. Maar de Egelwerkgroep Nederland vroeg haar of ze de egel wilde aanmelden voor een lijkschouwing. Toen Thirza de container weer opende, zag ze tot haar grote schrik dat het beestje een beetje bewoog en dus helemaal niet dood was. De egel wordt momenteel verzorgd door de dierenarts.