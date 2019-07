Gooi je dode plant niet direct weg, maar probeer eerst dít eens

Denk je alle mogelijke liefde gegeven te hebben aan je plant, hangt ‘ie er na een paar weken alsnóg treurig bij. Je snapt er niks van…

De plant vervolgens weggooien om een nieuwe poging te wagen met een nieuwe? Heus niet. Er zijn een aantal trucjes – die je eigenlijk vanzelfsprekend lijken – die je écht eerst nog moet toepassen. Wedden dat je plant een tweede leven krijgt?

Planten verzorgen vergt namelijk niet veel ingewikkelde lifehacks. Het is belangrijk dat je plant op de goede plek staat en de goede hoeveelheid water krijgt. Plant blij, jij blij.

1. Minder water

Begin eens met het geven van minder water. We zijn namelijk snel geneigd om onze plantjes teveel te geven. Zoek op internet op hoeveel jouw slaphangende plant nodig heeft, en luister daar dan ook écht naar. Extra water zal de blaadjes namelijk niet ineens groen maken – hoe logisch dat in ons hoofd ook is. Integendeel zelfs.

2. Voldoende licht

Nogmaals: een rondje internet leert ons hoeveel licht onze planten nodig hebben. De meeste vertoeven het beste in indirect zonlicht, de andere plant in direct zonlicht maar sommige planten staan het liefst in een donker hoekje.

3. Plantenspuit

Net als water geven met een gieter, vinden planten het ook fijn om af en toe nat gemaakt te worden met een plantenspuit. Dit houdt de luchtvochtigheid rondom de plant hoog. Dat is vooral in de winter nodig omdat de lucht droger is door de hitte van de verwarming.

4. Dode bladeren verwijderen

Dode bladeren? Haal deze dan weg. De plant zal onnodig energie hieraan geven die ‘ie beter kan steken in nog potentieel-groeiende-bladeren.

5. Ten einde raad?

Alles geprobeerd, maar nog steeds een zielig verpieterd plantje op je kastje? Dan is er nog een laatste middeltje: snijd de verrotte wortels van de plant weg. Haal de plant hiervoor uit de plastic pot en plaats hem daarna in een grotere pot zodat de wortels meer ruimte hebben.

We geven toe: een bananenplant verzorgen is lastig – maar niet onmogelijk. Zo doe je dat volgens Tuinvlogger Loes:

Ook een bananenplant in huis halen?

Bron: Roomed. Beeld: iStock