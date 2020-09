Dit is het juiste moment om je (bijna) dode plant weg te gooien

Planten verzorgen. Het is een hele bezigheid. De een begint fanatiek met stekken, terwijl bij een ander elke week een paar bruin geworden gevallen richting het groenafval verdwijnen. Maar wat kun je eigenlijk het beste doen met deze stervende planten en wat is nou het juiste moment om je dode plant weg te gooien?

Wanneer de frisse, groene bladeren van je plant plotseling (meestal gebeurt het niet helemaal plotseling, maar hebben we onze planten iets te weinig of juist te veel aandacht gegeven 😉) veranderen in bruine, verschrompelde exemplaren is het handig om ze weg te halen. Knip ze eraf en kijk wat er gebeurt met de blaadjes die nog wel in leven zijn gebleven. Tip: check naast de bladeren ook nog even of de stam en takjes niet aan het verslappen zijn, anders is het handig om ook deze te snoeien.

Zelfs als je plant er zo slecht aan toe is dat je alleen maar een stompje overhoudt, is er nog hoop. Wanneer je vanaf dat moment goed uitzoekt hoeveel water de plant nodig heeft en goed let op (in)direct zonlicht, dan kan het zijn dat-ie weer uitgroeit tot een prachtige groene verschijning.

Plant verpotten

Je kunt er ook voor kiezen om je plant te gaan verpotten. Wie weet levert dit nog een extra overlevingskans op. Maar pas op: het kan zijn dat je plant de operatie niet overleeft en het alsnog niet haalt. Als je de plant verpot, bekijk dan of de wortels aan het rotten zijn. Is dit het geval, dan zou je ‘m meteen weg kunnen gooien. Als je het nog niet op wilt geven, kun je er ook voor kiezen om de plant te verpotten in een droge pot. Kijk dan nog even een paar weken aan of je groene vriend aan de betere hand is.

Dode plant

Dan ben je op het punt gekomen dat je het opgeeft. Je kunt jouw plant niet meer de liefde geven die hij verdient en het is tijd voor de (groene!) vuilnisbak. Er zijn daarnaast nog twee andere opties: allereerst de Facebook-groepen. Ja, ze bestaan echt. Mensen die jouw plantje nog wel willen redden van de dood. Contact ze en ze gaan voor je aan de slag. En als tweede de composthoop. Zo kun je jouw groene vriend, waarmee je zoveel hebt meegemaakt, later nog eens terugzien in de tuin.

Bron: Wellandgood. Beeld: iStock