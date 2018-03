Nog even geduld en we kunnen weer lekker hele dagen in de tuin zitten, tuinieren, spelen met de (klein)kinderen of dollen met de hond of kat. Maar wees je bewust van de gevaren die er in je eigen tuin groeien! Sommige populaire tuinplanten zijn namelijk extreem giftig…

1. Hortensia’s

Wie heeft ze niet? De hortensia is misschien wel de allerbekendste tuinplant, maar minder bekend is dat ‘ie giftig is, zowel voor mensen als dieren. Er zit namelijk cyanide in. Je gaat er van braken, krijgt diarree en het heeft effect op de bloedsomloop. Alleen als je het in héél grote hoeveelheden binnenkrijgt, kan het fataal aflopen.

2. Gevlekte scheerling

Heb je deze plantjes in je tuin staan? Dan kun je ze maar beter verwijderen, het is een van de allergiftigste planten in Europa. Het bevat coniine, wat al in kleine hoeveelheden dodelijk is. De oude Grieken gebruikten het sap van dit plantje voor mensen die de doodstraf hadden gekregen.

3. Lelietje-van-dalen of meiklokje

Zowel de stengels en bladeren als de bloemen en de bessen van dit schattige plantje zijn giftig. De gevolgen als je ervan zou eten, zijn braken, diarree en buikpijn, en in het ergste geval hartritmestoornissen, maar dat is vrij zeldzaam. Heb je lelietjes-van-dalen in een boeket in een vaas staan? Dan is ook het water in de vaas giftig voor je huisdier.