Vind je ‘Steenrijk, Staartarm’ leuk? Dan wil je dit nieuwe programma ook zeker zien

In Steenrijk, straatarm ruilen gezinnen een week van huis, leven én bestedingsbudget. Vind je dit een leuk tv-programma? Dan kun je het nieuwe programma Doe alsof je thuis bent, waarschijnlijk ook wel waarderen.

In Doe alsof je thuis bent ruilen mensen van huis, voor een korte vakantie in eigen land.

Doe alsof je thuis bent voor liefhebbers van Steenrijk, straatarm

Zo verruilde Rob van Looy met dochter Elena en vrouw Yaquelin hun riante landgoed voor een boshuisje met buitendouche in Overijssel. Hier vierde het gezin een week vakantie.

Van landhuis naar boshut

In Mikro gids vertelt Rob dat het wel even slikken was toen ze aankwamen bij het boshuisje in Dalfsen. “We wisten niet waar we naartoe zoude gaan. We reizen veel en zijn avontuurlijk aangelegd”, zegt hij. “Maar dit hadden we niet verwacht.”

Als het gezin wilde douchen moesten ze eerst vuur maken, want het water kwam uit een regenton en werd verwarmd met een houtkachel. Rob: “Er was zelfs geen drinkwater, dat kon je bij de boer halen, op een kwartier lopen.”

Zelf woont het gezin ook midden in de natuur, maar dan wel iets comfortabeler. “We hebben een terrein van 4 hectare met een pittoresk boerderijtje, een luxe villa en nog een huisje op een eiland.” Hij geeft het boshuisje dan ook een “dikke onvoldoende” voor het wooncomfort.

Doe alsof je thuis bent is vanaf 17 augustus 2 weken lang te zien op NPO3, elke werkdag om 19.25 uur.

Bron: Mikro gids. Beeld: KRO-NCRV