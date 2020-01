Zo zorgen interieurstylisten ervoor dat hun huis er altijd smetteloos uit ziet

Een huis dat er altijd uit ziet alsof het zo in een woonmagazine kan? Dat is misschien wat ambitieus. Maar een huis dat er altijd uit ziet alsof je het net van kelder tot zolder hebt gesopt, kan wél.

Ook als het met hoe schoon het daadwerkelijk is wel mee (of eigenlijk tegen) valt. Met een paar handige trucs ziet het er thuis in ieder geval wel altijd uit alsof het schoon is. En in een druk gezinsleven of een hectische baan waarin je tijd noch zin hebt om dagelijks een stofzuiger door de kamer te trekken, zijn dat soort tips heel welkom.

1. Rechttrekken

De boel straktrekken is een typisch geval kleine moeite, groots effect. Schud kussens op, vouw dekens en houd het aanrecht vrij van rommel. 10 minuten door het huis rechttrekken en organiseren maakt al een wereld van verschil.

2. Smokkel met geuren

Doen alsof het huis blinkend schoon is als er gasten onderweg zijn en je geen tijd meer hebt voor een goede schrobbeurt? Als het in ieder geval lekker ruikt, sta je al met 1-0 voor. Steek een geurkaars aan of spray kwistig met een kamerspray. Even snel Swifferen, niks meer aan doen.

3. Stel prioriteiten

Als je niet alles in huis kunt aanpakken voor de gasten komen, is het een kwestie van kiezen. De huiskamer zien ze sowieso, dus focus daar op. Ook het toilet een snelle poetsbeurt geven is een goed plan.

Strak schema? Stal alle rommel in de slaapkamer of een andere plek waar bezoek zeker niet komt. Deuren dicht, geen haan die er naar kraait.

Kan je interieur wel een opfrisser gebruiken? Zo’n bonsai boom staat heel harmonieus in huis:

