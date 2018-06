Gooi 'm niet weg: dit kun je doen met een oude kussensloop

Hij is verwassen of misschien zelfs kapot, na verloop van tijd ben je toe aan nieuwe kussensloop. Maar dit betekent niet dat je hem ‘m maar gelijk weg moet gooien. Dit kun je namelijk óók doen met een oude kussensloop.

Je weet vast al dat je hem kunt gebruiken voor het schoonmaken. Ze werken namelijk ideaal als schoonmaak- en stofdoekjes. Maar ook hiervoor kun je een oude kussensloop gebruiken:

Waszak

Je bh’s, kanten slips en andere kledingstukken wil je in de wasmachine niet verpesten of kwijtraken. Daarom stop je ze in een waszakje. Maar wist je dat je een oude kussensloop ook perfect kunt gebruiken als waszakje? Ook knuffels kun je wassen door ze in een kussensloop te doen voordat je ‘m in de wasmachine gooit. Vergeet niet de kussensloop goed vast te maken.

Knutseloutfit

Het klinkt misschien een beetje raar, maar werkt ideaal. Hebben je (klein)kinderen zin om te knutselen maar wil je niet in de weer met plastic of vinyl hoezen? Dan kun je ook drie gaten maken in een kussensloop en daar knutseloutfit van maken. Het scheelt je wat kosten en je wast ze makkelijk uit.

Hoezen

Om je kleding te beschermen tegen stof, licht of vuil, doe je vaak een vuilnis over je kledinghangers. Alleen gaat je kleding hierdoor naar de vieze lucht van plastic ruiken. Zonde. Ook hier kun je makkelijk je oude kussensloop voor gebruiken. Maak er een gat in en hang hem zo over je kleding. Probleem opgelost!

Breekbaar

Als je breekbare spullen wil opbergen of verhuizen, kun je beter een kussensloop gebruiken dan krantenpapier of noppenfolie. De spullen blijven zo sneller heel en je voorkomt stof. Bovendien is het beter voor het milieu.

Is je kussen geel uitgeslagen? Dit hoeft niet te betekenen dat je hem gelijk hoeft te vervangen. Geel uitgeslagen kussens krijg je met dit middeltje namelijk weer spierwit:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: TipHero. Beeld: iStock