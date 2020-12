6x dit kun je doen met overgebleven wijn die niet lekker meer smaakt

Afgelopen weekend een flesje wijn opengetrokken die niet op is gegaan? En smaakt het restje je niet meer? Gooi de overgebleven wijn niet weg, want je kunt er nog van alles mee doen!

Zo kun je ermee koken, pocheren én vlekken verwijderen.

Heb je een restje witte wijn over? Wist je dat je dat heel goed kunt gebruiken als vlekverwijderaar? Sterker nog: met witte wijn kun je rode wijn-vlekken wegkrijgen. Schenk voorzichtig wat witte wijn over de rode wijn-vlek, laat het tien minuutjes intrekken en neem het met water af. Weg is de vlek!

2. Sangria

Sangria is misschien een zomers drankje, maar wat maakt jou het uit, in de winter smaakt het net zo goed! Gebruik je overgebleven wijn om er sangria van te maken. Dit kun je ook doen wanneer je een fles wijn hebt gekocht die je sowieso tegenvalt.

3. IJsblokjes of een ijsje

Maak ijsblokjes of een ijsje van je overgebleven wijn. Giet de wijn in vormpjes en zet het in de vriezer. De ijsblokjes kun je mooi in je drankje doen, maar je kunt deze ook gebruiken om mee te koken. Voeg ze bijvoorbeeld aan je risotto toe.

4. Stoofperen pocheren

Heb je rode wijn over? Doe dit in een pan met een snufje suiker en laat hier je stoofperen in pocheren. Dit is superlekker met een bolletje ijs erbij. Lust je geen stoofperen? Met appeltjes kan het ook!

5. Wijnazijn maken

Wist je dat je van overgebleven wijn ook wijnazijn kunt maken? Hiervoor heb je om te beginnen al wel wat wijnazijn nodig, om het proces te laten starten. Doe wijnazijn met je overgebleven wijn in een schone fles. Sluit de fles af met een doek en een elastiekje om de hals. Zet de fles het liefst in een donkere ruimte op kamertemperatuur en schud de fles dagelijks even. Na een week is je wijn veranderd in wijnazijn.

6. Maak er saus of dressing van

Je kunt een saus of jus goed op smaak brengen met een scheutje wijn. Denk aan rode wijn door de pastasaus. Maar je kunt de wijn ook gebruiken voor een dressing door het met wijnazijn te mengen en het aan de andere ingrediënten toe te voegen.

Bron: Gall, Culinea. Beeld: Getty