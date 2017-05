12 tips voor je trouwdag (van vrouwen die al jaren getrouwd zijn)

Op jullie trouwdag zijn jij en je man of vrouw to be uiteraard het stralende middelpunt. Maar stress rondom de bruidsjurk, bruidstaart, gasten en receptie gooit misschien roet in het eten op jouw beoogde zorgvrije topdag. Hoe stap je zo zen mogelijk in het huwelijksbootje?

Koppels die al meer dan 30 jaar getrouwd zijn, geven advies over hoe je je focust op wat het allerbelangrijkst is op je trouwdag.

“Je komt snel in de verleiding om alles rondom je bruiloft vast te leggen en te delen op sociale media on the big day, maar op deze dag zou je juist in het moment moeten zijn. Snapchat dus niet hoe jij naar het altaar loopt! Je gasten en trouwfotograaf leggen al prachtige momenten vast.” – Danica, 35 jaar getrouwd

2. Laat niemand jou een rotgevoel bezorgen

“Mijn oudste zus die jaloers leek omdat ik eerder dan haar trouwde, deed mijn sluier schreef toen ik op de foto moest. Op alle foto’s zie je mij dus met een scheve sluier. Nu, 37 jaar later, zou ik mijn jongere ik op het hart willen drukken dat het niet aan mij lag dat ze me pestte en dat ik gewoon moest genieten van de dag.” – Varda, 38 jaar getrouwd.

3. Neem álles in je op

“Bewonder je jurk, de huwelijksceremonie, de gezichten van de gasten… Alles! Je trouwdag vliegt zo voorbij. Toen mijn man en ik onze geloften wilden zeggen, begonnen de kerkklokken te slaan. We lachten, hielden elkaars hand vast en telden alle 12 de slagen. Nu, 37 jaar later, is dat het moment van onze trouwdag dat we nog steeds herinneren.” – Stephanie, 37 jaar getrouwd.

4. Focus je op je partner

“Richt je op de belangrijkste momenten, zoals naar het altaar lopen, de geloften uitspreken en jullie eerste dans en onthoud dat deze dag draait om een levenslange belofte die je doet aan een persoon. Alle andere aanwezigen zijn ‘slechts’ de kers op de taart. – Donna, 36 jaar getrouwd.

5. Go with the flow

“Maak je niet druk als dingen niet volgens schema verlopen. Niemand zal dit erg vinden of onthouden – zelfs jij uiteindelijk niet.” – Gail, 35 jaar getrouwd.

6. Zie elkaar pas tijdens de ceremonie

“Ik geloof er heilig in dat je je partner niet zou moeten zien vóór de huwelijksceremonie. Elkaar voor de eerste keer die dag zien tíjdens de ceremonie, maakt het moment nog mooier. Een traditie die wat ouderwets lijkt, maar geloof me: die wil je behouden!” – June, 63 jaar getrouwd.

7. Trek je op je trouwdag eventjes terug met je partner

“Laat alles goed tot je inzinken. Zoek even een kamer op, ga samen ergens eten, omhels elkaar: grijp gewoon een moment aan om even met z’n tweetjes te zijn. Laat daar dan ook niemand tussenkomen, zelfs de fotograaf niet. Ga vervolgens weer op in het feest!” – Heidi, 34 jaar getrouwd.

8. Kom tot rust

“Op mijn trouwdag was ik gestrest en geïrriteerd: ik wilde alles en iedereen onder controle hebben. Mijn man daarentegen nam de tijd om te relaxen door ’s ochtends nog even te gaan vissen. Gelukkig nam mijn vader me apart, voordat we naar de kerk gingen. Hij vertelde me dat hij van me houdt en gaf me een pepermuntje, om me te kalmeren – én aan een frisse adem helpen.” – Jeanne, 34 jaar getrouwd.

9. Betrek je vrienden bij de trouwdag

“Op onze trouwdag bracht mijn man tijd door met zijn vrienden en ik met mijn vriendinnen. En precies deze vrienden en vriendinnen zijn ook na ons huwelijk in ons leven gebleven. Beloof op jullie trouwdag dat jullie vriendschap hoog in het vaandel blijven hebben. Je zult beloond worden met een leven vol schatten van vrienden.” – Barbara, 30 jaar getrouwd.

10. Besef dat het leven hoe dan ook doorgaat na je trouwdag

“Dagen voor mijn bruiloft, bleven mijn moeder en ik maar checken of we ieder detail geregeld hadden. Toen mijn vaders ons zo de lijst hoorde afwerken, zei hij dat de zon hoe dan ook altijd weer op komt. Laat kleine dingen je prachtige dag niet verpesten. Onze gasten hadden het goed naar hun zin, dat is al een cadeau op zich!” – Marla, 40 jaar getrouwd.

11. Maak een to do-list

“Schrijf op wat jullie nog moeten regelen voor jullie trouwdag, op volgorde van hoe belangrijk het is. Op die manier loop je niet als een kip zonder kop rond. Vertrouw bepaalde dingen ook toe aan een bruidsmeisje, familielid of iemand anders waar je op kunt bouwen. Dat helpt om je hoofd koel te houden.” – Melissa, 30 jaar getrouwd.

12. Lach als dingen verkeerd gaan

“Op mijn trouwdag naaide mijn zus per ongeluk mijn onderbroek vast aan mijn trouwjurk. Daarom kreeg ik het slipje niet uit! Ik raakte in paniek en van streek, maar nu vind ik het een lollig verhaal om aan terug te denken. Omarm dit soort momenten op je trouwdag. Weet dat alles vanzelf goedkomt!” – Pat, 70 jaar getrouwd.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock