Libelle Legt Uit: wat kun je doen om zo veilig mogelijk de weg op te gaan?

Smartphone gebruik achter het stuur, een te hoge snelheid en minder handhaving van de politie heeft ervoor gezorgd dat het aantal verkeersongelukken op de snelweg de afgelopen 5 jaar is verdubbeld.

Dit blijkt uit het rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat maandag gepubliceerd werd. Het aantal ongevallen lag begin 2014 nog op 17.000, eind 2018 zijn de ongevallen gestegen naar 38.000. Ook vielen er vorig jaar meer dodelijke slachtoffers dan in 2014: een stijging van 63 naar 81 personen.

Afleiding

Snelheid en afleiding zijn volgens het rapport de voornaamste redenen van de verslechterde veiligheid op de snelwegen. Met name door het gebruik van smartphones achter het stuur.

Dat je niet naar je scherm moet kijken terwijl je rijdt, is natuurlijk vanzelfsprekend. Net als het omdoen van je gordel. Maar er zijn nog een paar extra maatregelen die je kunt nemen om te zorgen dat je veilig de weg op gaat:

1. Zorg dat je auto in orde is

Zorg voor remmen die het doen, een schone voorruit, een goed oliepeil en werkende verlichting. Controleer ook minimaal 1 keer per maand de bandenspanning en het profiel van de banden. Overweeg in de winter eventueel winterbanden. Dit is niet verplicht, maar het zorgt voor een kortere remweg en is dus veiliger. En een beurt bij de garage zo nu en dan kan ook geen kwaad.

2. Kruip uitgerust achter het stuur

Houd bijvoorbeeld rekening met medicijnen die je rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Maar zorg ook dat je in je hoofd rust hebt door bijvoorbeeld de reis van te voren op je gemak uit te stippelen. Je kunt eventueel een zonnebril opdoen als het licht te fel is.

3. Goed gedrag

Heb je het gevoel de verkeersregels niet goed meer te kennen, fris deze dan op. En houd er rekening mee dat ze soms wijzigen of vervallen.

4. Verlichting

Gebruik het dimlicht als het donker is en bij slecht zicht overdag. Mistlampen gebruik je bij slecht zicht door mist en neerslag. Achter mag alleen bij zeer dichte mist, als het zicht minder is dan vijftig meter.

5. Goede uitrusting in de auto

Heb je alle verplichte en praktische dingen in de auto liggen? Denk aan een EHBO-doos, veiligheidshesje, brandblusser en veiligheidshamer. Praktisch: een deken en een paraplu en bij warm weer een fles water.

Bron: NU, VanAtotZekerheid. Beeld: iStock