Dit moet je doen als je een wespen- of bijennest in je tuin hebt

Heb je ineens wel héél veel bijen of wespen in je tuin? Dan is de kans groot dat er ergens een wespen- of bijennest zit verstopt. Maar wat kun je daar het beste tegen doen?

Want je wilt die beestjes natuurlijk niet onnodig boos maken…

Advertentie

Nestelen

Wanneer de wespenkoninginnen in het voorjaar wakker worden, gaan ze op zoek naar een geschikte plek om een nieuw nest te bouwen. Het liefst nestelen ze zich in een heg of struik, holle boom of boomstronk, hangend in een boom, hangend aan een dakrand, bij een schuurtje of in de grond. Kortom: ook jouw tuin kan voor de bijen en wespen en ideale plek zijn. Maar wat kun je nu het beste doen als er een nest in je tuin zit?

Pas op met bestrijden

Zie je in de zomer veel wespen in je tuin vliegen en wordt je voortdurend lastiggevallen? Dan kun je maar beter snel ingrijpen. Zoek eerst uit waar het nest zit, maar kom niet te dichtbij. Ga in ieder geval niet in de weer met huis-, tuin- en keukenmiddelen om ze te bestrijden. Je kunt daar misschien wel een paar wespen mee doodmaken, maar er blijven er altijd een paar leven en die kunnen dan héél kwaad worden. Dit kan voor onveilige situaties zorgen. Mocht je wel zelf aan de slag gaan, zorg dan voor beschermende kleding.

Professionele hulp

Toch kun je het bestrijden van een wespen- of bijennest het beste aan een professionele bestrijder overlaten. Zij weten precies wat ze doen en zo loop jij in ieder geval geen gevaar. Ook bij een bijenzwerm is het verstandig een professional, zoals een imker, in te schakelen. Deze bijen zijn op zoek naar een nieuwe woning. Om te voorkomen dat ze voor nog meer overlast zorgen zal de imker ze een nieuwe woning bieden en ze helpen een nieuwe kolonie te vormen. Raak in ieder geval niet in paniek, want een bijenzwerm is niet gevaarlijk.

Bijen zijn ontzettend belangrijk voor de natuur. Boswachter Hanne legt uit waarom:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Wespennestbestrijden.com. Beeld: iStock