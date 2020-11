Dokter deelt geniale tip: zó voorkom je een beslagen bril door je mondkapje

Heiferman draagt zelf ook een bril en bij hem zorgt een mondkapje tijdens het opereren dus ook voor beslagen brillenglazen. Bij veel mensen is een beslagen bril vooral vervelend, maar bij Heiferman kan het zelfs hartstikke gevaarlijk zijn. En daarom plakt hij voortaan een pleister op z’n neus.

Dankzij de pleister blijft het mondkapje goed zitten en kan de warme lucht die je uitademt niet meer langs de bovenkant van je mondkapje ontsnappen. Op die manier voorkom je een beslagen bril. Heiferman deelt de tip op Twitter. “Het kan levens redden”, schrijft hij bij de foto.

De dokter wordt bedolven onder de positieve reacties. Zijn volgers zijn hem erg dankbaar en schrijven: “Waarom heb ik hier niet aan gedacht?” en “Bedankt. Met een masker heb ik meestal twee opties: niets zien omdat mijn bril beslaat of m’n bril afzetten en alsnog niets zien.”

If you’re having a hard time with glasses fogging or keeping your mask up over your nose, a simple bandaid does wonders. Learned it in the OR.

Feel free to share, it may save lives! pic.twitter.com/RBG8JGUzFS

— Daniel M. Heiferman, MD (@DanHeifermanMD) November 12, 2020