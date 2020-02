Domino Day keert na 11 jaar terug op tv

Klamme handjes, het puntje van de bank: ‘Domino Day’ was altijd een zenuwslopend spektakel. Oók als je niet in een sporthal vol dominostenen stond, maar thuis vanaf op de bank meeleefde met de deelnemers.

Vaste hand

Geloof het of niet, maar het is alweer 11 jaar geleden dat Domino Day voor het laatst op tv was. Goed nieuws: het programma komt terug! Het programma was van 1998 tot 2009 enorm populair. Vrijwilligers met ijzeren doorzettingsvermogen en vaste hand deden jaarlijks een poging het wereldrecord vallende dominostenen te verbreken.

4,5 miljoen stenen

Het programma stopte in 2009 met een record van ruim 4,4 miljoen stenen. Dat betekent dat er dit jaar zeker 4,5 miljoen stenen om moeten. Domino Day stopte omdat er destijds niet genoeg sponsoren waren. Vervolgens lag de show jaren op z’n gat.

Petities

In de tussentijd werd Endemol overstelpt met brieven en petities om de recordpoging weer in de lucht te krijgen. Uit de vacatures die de producent online heeft gezet, kunnen we opmaken dat Domino Day in november wordt uitgezonden. Kan er in de tussentijd in ieder geval ruimschoots geoefend worden…

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Brunopress