Donald Duck komt met een speciale editie voor kinderen met dyslexie

De Donald Duck ploft al 66 jaar lang op de deurmat van talloze gezinnen in Nederland. Nu is er heel goed nieuws voor de dyslectische lezers onder hen.

Zaterdag 6 oktober is het De Dag van de Dyslexie en om dat te vieren, komt Donald Duck met een speciale editie voor kinderen die moeite hebben met lezen: De Ducklexie Donald Duck.

Kortere teksten

Strips lezen is goed voor het ontwikkelen van de woordenschat, omdat moeilijkere woorden door het beeld makkelijker in een context geplaatst kunnen worden. Maar voor kinderen met dyslexie kan het verband leggen tussen woorden en beelden alsnog lastig zijn. Daarom heeft Donald Duck hier onderzoek naar laten doen. Hieruit bleek dat kinderen die moeite hebben met lezen, graag kortere teksten en rustigere verhalen onder hun neus krijgen.

FC Duckstad lastiger dan Feyenoord

“De gesprekken die we met deze kinderen hebben gevoerd, waren voor ons erg leerzaam”, legt Joan Lommen, hoofdredacteur Donald Duck Weekblad, uit. En dat zorgde voor vele eyeopeners. “Je zou denken dat woorden als Ajax en Feyenoord met die x en die y een stuk lastiger te lezen zijn dan FC Duckstad en Gansdorp. Dat bleek niet zo te zijn.”

Snel afgeleid

Caspar heeft dyslexie, is tien jaar oud en dól op Donald Duck, maar hij vindt het soms moeilijk om alles te begrijpen. “Lezen is lastig als er drukke achtergronden zijn. Dan raak ik snel afgeleid en moet ik weer opnieuw beginnen met het lezen van de tekst”, vertelt hij. Dat is de reden dat de achtergronden in De Ducklexie Donald Duck minder druk zijn en de letters wat groter. “Hierdoor kan ik makkelijker het verhaal lezen.” Ook de beelden doen natuurlijk veel voor kinderen met dyslexie. “Ik kijk het meeste naar de plaatjes in de Donald Duck, daardoor begrijp ik het verhaal ook goed”, vertelt Liza (11).

De Ducklexie-special ligt vanaf 6 oktober dertien weken lang in de winkel en is ook online verkrijgbaar. Alvast een voorproefje:

Bron: Donald Duck. Beeld: Donald Duck