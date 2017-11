Winters weer: van 15 graden op donderdag naar sneeuw op zondag

Winter is coming: er wordt voor dit weekend zelfs natte sneeuw in ons land voorspeld.

Maar voor die tijd gaat het behoorlijk schommelen met het weer. Want donderdag wordt het nog 15 graden.

Van record naar kou

Dat is bijzonder warm voor de laatste 10 dagen van november en het zit zelfs dicht tegen de records aan. Het record staat nu op 16,5 graden op 23 november, wat het aanstaande donderdag dus is. Vanaf vrijdag verdwijnt de zachte lucht in een hoog tempo: het wordt dan binnen mum van tijd aardig fris. Op zaterdag en zondag kun je beter een dikke jas aantrekken: dan wordt het maximaal maar zo’n 6 tot 9 graden. ’s Nachts kan het ook al gaan vriezen.

Jassen aan

En dan is het zondag helemaal raak als er ook nog eens buien onze kant op komen. Het kan lokaal gaan hagelen, maar ook natte sneeuw is voorspeld. Dat is dan juist weer erg vroeg voor de tijd van het jaar. Het weer in Europa is nu nog erg verschillend. Zo is het in Scandinavië al ijskoud, terwijl het in Spanje of Portugal nog goed toeven is. Vanaf januari zal ons hele continent écht winters zijn. Of we kunnen rekenen op een witte kerst? Je weet maar nooit… Als er nú al sneeuw ligt? Dat lijkt ons een goed voorteken.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock