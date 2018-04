Donderdag wordt het 10 graden warmer dan normaal is voor deze tijd van het jaar

We hebben er even op gewacht, maar volgende week is het zover. Dan wordt het écht lente. Of misschien zelfs al een beetje zomer.



Het wordt namelijk aanstaande donderdag gemiddeld 23 graden – wat maar liefst 10 graden warmer is dan normaal.

Jas blijft thuis

Ook op vrijdag worden er echte zomerse temperaturen verwacht. Het wordt dan tussen de 20 en 25 graden. Als het kwik de 25 graden aantikt, betekent dat dat het de eerste zomerse dag is van 2018. Normaal is het zo half april in ons land tussen de 13 en 15 graden, en zakken de minima naar 5 graden terug. Nu is het ’s nachts zo’n 9 of 10 graden.

Ook fijn om te weten: donderdag en vrijdag schijnt de zon vrijwel de hele dag. Het is daarom aan te raden je goed in te smeren: juist door die eerste zonnestralen verbranden veel mensen. De vroegste zomerse dag staat op 14 april 2007 – toen werd het in de Bilt 27,2 graden.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock