Donkerste dag van het jaar komt eraan: slechts 3 kwartier zon

Ben jij de donkere dagen ook helemaal beu? Dan moet je nog eventjes afzien: volgens Weeronline wordt het over een weekje weer wat lichter. Ondanks dat het pas over 10 dagen de kortste dag van het jaar is, gaat de zon deze week het vroegst onder.

Het bewolkte, regenachtige en onstuimige weer maakt de boel er ook niet echt vrolijker op.

Weinig zon

Traditioneel gezien is de decembermaand de somberste maand, met de minste zonuren. In 2017 scheen de zon in de twee weken voor kerst slechts vijftien uur. Op 22 december, de kortste en donkerste dag van het jaar, schijnt de zon over het algemeen maar 3 kwartier. En in de tweede helft van december is het op de andere dagen niet veel beter. Gemiddeld schijnt de zon slechts 0,9 tot 2,3 uur.

Op naar januari

In januari kunnen we weer opgelucht ademhalen, want dan worden de dagen weer langer. De zon komt dan ook in de ochtend 16 minuten eerder op en gaat bijna een uur later onder dan op de donkere decemberdagen. Dat is een goed vooruitzicht…

Bron: Weeronline. Beeld: iStock