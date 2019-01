Door déze simpele truc lijkt jouw weekend langer te duren

Waar doordeweekse dagen soms voorbij lijken te kruipen, is het weekend vaak al voorbij voordat je twee keer met je ogen hebt kunnen knipperen. David Eagleman, neurowetenschapper en auteur van The Brain: The Story of You, heeft hier een oplossing voor.

Hij weet namelijk een trucje waardoor jouw weekend gevoelsmatig langer lijkt te duren.

Ritme

Vaak hebben we een vast ritme, ook in het weekend. Eerst de vrijdagmiddagborrel na het werk, zaterdagochtend de kinderen naar voetbal en hockey brengen, ’s avonds lekker voor de tv hangen en zondag een wandeling in het bos. Volgens David gaat het daar fout. Door elk weekend ongeveer hetzelfde te doen, lijkt het weekend juist heel snel voorbij te vliegen.

Kleine aanpassingen

Door kleine aanpassingen door te voeren in je schema, heb je meer rust in je hoofd en krijg je het gevoel dat je weekend langer duurt dan die 2 dagen. Dit hoeven trouwens geen grote aanpassingen te zijn. Hou de vrijdagmiddagborrel bijvoorbeeld eens in een andere kroeg, ga op zaterdagavond naar de bios of een feestje of wandel op zondagochtend in een ander bos dan dat je normaal doet. Want een langer weekend willen we allemaal wel, toch?

Bron: Grazia. Beeld: iStock