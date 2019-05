Met dít douchegordijn heb je nooit meer ruimtegebrek in de badkamer

Als je een kleine badkamer hebt, kan het lastig zijn om al je badproducten en handdoeken op te ruimen. Herken je dat? Koop dan dít bijzondere douchegordijn, waarmee je dat probleem stijlvol verhelpt.

Het douchegordijn in kwestie koop je bij Urban Outfitters, en is niet heel goedkoop. Het kost namelijk €43,50. Maar geloof ons, het is de investering waard.

Advertentie

Multifunctioneel douchegordijn

In plaats van een douchegordijn met stippen, strepen of andere vrolijke patroontjes, is deze variant doorzichtig. Dat klinkt wellicht wat saai, maar niets is minder waar. Het is namelijk voorzien van allerlei handige vakjes waar je al je badproducten, scheermesjes, washandjes en bodylotions in kunt opbergen.

Extra vakjes

Er zitten ook speciale vakjes in van groter formaat, zodat je het douchegordijn zelfs kunt voorzien van gezellige foto’s. En als je graag muziek luistert tijdens het badderen, kun je er ook een speaker in plaatsen. Hier wordt het douchegordijn ook nog eens zwaarder van, waardoor de kans dat het omhoog waait en aan je lichaam blijft plakken een stuk kleiner wordt. Zorg er wel voor dat je de openingen van de vakjes naar buiten plaatst, zodat de foto’s niet nat worden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Eigen huis en tuin, Beeld: iStock, Urban Outfitters.