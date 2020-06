Douchegordijn schoonmaken? Het beste middel staat al in de badkamer

Roos Schlikker (45) heeft 2 jonge kinderen, een man, een vader op leeftijd, een baan, vriendinnen en o ja, ook zichzelf om voor te zorgen. In haar wekelijkse column vertelt ze over haar leven.

Mijn moeder is een bootje geworden. Zelf was ze niet zo van de woeste baren of van urenlang dobberen (te weinig geduld), maar toen we begin dit jaar een nieuw scheepje kochten, elegant, proper en wit, wisten we al snel hoe het ding moest gaan heten. Emma.

Vandaag nestelen we ons boven op haar. François, mijn vader, zijn hond Leentje (een enorme zwarte herder) en ik. Het past preci