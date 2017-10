Je weet dat je een kater kunt krijgen van een paar glazen alcohol te veel. Maar het ene drankje blijkt het andere niet. Dít drankje veroorzaakt dus echt de allerergste kater.

Amerikaans onderzoek wijst het uit. Een enquête onder meer dan 2.000 Amerikanen legde het verband tussen drankgebruik en de gevolgen daarvan.

Shotje

Welk drankje voor de ergste kater zorgt? Dat is de Mexicaanse tequila. Dus of je nu zout op je hand en limoen in je mond stopt, tequila blijkt hoe dan ook het ergste shotje. En die wordt op de voet gevolgd door wodka.

Slechtste beslissingen

Opvallend is wel dat tequila niet leidt tot de slechtste beslissingen. Daar zorgt bier dan weer voor. Een paar pintjes kunnen ervoor zorgen dat je poedelnaakt in andermans bed eindigt. En dat niet alleen: het hoogste percentage impulsieve tattoo’s werd ook veroorzaakt door een biertje te veel. Dat wordt dus kiezen: een kater of een tatoeage?

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock