Verrassend genoeg is dít drankje extra populair met Kerst

De feestdagen staan bol van hapjes, drankjes en gezelligheid. Die gezelligheid gaat vaak gepaard met flink wat alcoholische versnaperingen, maar toch blijkt het dit jaar niet bij iedereen het geval te zijn. Want alcoholvrije drankjes zijn extra populair met kerst.

Vooral de alcoholvrije wijn van het merk Grapedistrict blijkt erg in trek te zijn.

Alcoholvrije drankjes

Terwijl alcoholvrije wijnen en bieren tot voor kort niet erg geliefd waren, worden ze tegenwoordig steeds meer gedronken. Ideaal voor zwangere vrouwen of mensen die nog achter het stuur moeten kruipen. Maar ook ideaal als je gewoon niet zo’n fan bent van een aangeschoten gevoel, maar de smaak van wijn of bier wél kunt waarderen.

Steeds populairder

Uit een donderdag verschenen rapport van ABN Amro, blijkt zelfs dat mensen anno 2019 staan te springen om goede alcoholvrije wijnen. Veel supermarkten hebben hun assortiment dan ook al uitgebreid. “We wilden wel eerder, maar het is gewoon heel moeilijk. Het moet wel wijn zijn en geen druivensap”, verklaart Grapedistrict-oprichter Gijs Groenevelt aan RTL Nieuws.

Geen kater

En dus is de kans groot dat er ook bij jouw familie wel een flesje alcoholvrije bubbels te vinden is tijdens de kerstdagen. Want laten we eerlijk zijn: familieverplichtingen met de kerst zónder nare kater, zijn een stuk beter te behappen dan mét hoofdpijn van de avond ervoor. Toch?

Doe jij ook mee aan dry january?

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock