Dít drankje past perfect bij jouw sterrenbeeld

Drink jij op een avondje uit het liefst alle soorten cocktails door elkaar of zit je liever voor de televisie met een heerlijke kop koffie? Dit kan zomaar aan jouw sterrenbeeld liggen.

Elk sterrenbeeld heeft namelijk wel een drankje (of soort drank) die het beste bij die persoon past. Geneer je dan ook niet Vissen (of Schorpioen, of Kreeft) als je weer eens hiermee op de bank duikt 😉

Steenbok

21 december t/m 19 januari

Als Steenbok ben je erg ambitieus en loyaal. Ook kan je je heel goed concentreren en ben je heel geduldig. Daarom vind jij het totaal niet erg om even een tijdje te moeten wachten op je favoriete cocktail. Omdat je ook graag de controle over alles hebt, is dit wel een cocktail met geen of weinig alcohol.