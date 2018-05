Dit moet hét drankje van deze zomer worden - en het is een keer geen cocktail

Het zomerse weer smeekt om een gezellig drankje. Gin-tonic staat al jaren bovenaan de drankenkaart, maar wat is hét drankje van 2018?

Deze zomer gaan we niet opnieuw aan de cocktails, maar verruilen we deze drankjes voor een biertje. Eh, zomaar een biertje? Nou, natuurlijk niet een ouderwets pilsje. Een biertje in een ander jasje. Deze zomer zijn het volgens specialisten de fruitige en zoete speciaalbiertjes die de terrassen gaan veroveren.

Alcoholpercentage

En dan hebben we het niet over de lichte bieren de we de afgelopen jaren ook al zagen zoals Radler en rosébier, maar de zwaardere biertjes die toch zoet zijn. Denk aan Kasteelbier Rouge en Cherry Chouffe. Door de frisse smaak zijn deze drankjes perfect voor op het terras, maar vergis je niet: het alcoholpercentage (8 procent) is flink hoger dan de fruitige biertjes die je gewend bent. Dat kan behoorlijk inslag op een warme dag op het terras.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair.be. Beeld: ANP

Libelle’s Nicolette bezoekt een bierbrouwerij. Hoe brouw je bier, en hoe hoort het echt te smaken?

Blijf je wijn toch het allerlekkerst vinden? Met déze spullen houd je wijn langer goed: