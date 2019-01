Moeders, dochters, oma's: vul onze enquête in en win een goed gevulde goodiebag!

Libelle bestaat in april 85 jaar en dat vieren we groots met – onder andere – een mooi, extra dik jubileumnummer. Voor deze editie doet Libelle onderzoek naar het leven en de veranderingen waar de drie generaties vrouwen in Nederland mee te maken hebben (gehad).

Voor deze editie willen wij achterhalen met welke ingrijpende gebeurtenissen en veranderingen jullie ervaring hebben. Wat speelt er nu bijvoorbeeld onder de jongere generaties in tegenstelling tot vroeger? Of denk aan ingrijpende veranderingen die veel invloed hebben gehad op hoe we nu leven.

Enquête

Om dit uit te zoeken heeft Libelle jou nodig. Aan de hand van deze enquête kun je jouw ervaringen met ons delen. Als dank verloten wij goed gevulde goodiebags (met onder meer kaarten voor de Libelle Zomerweek!) onder de respondenten.

