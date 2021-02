Wat de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis betreft, mogen Europeanen deze zomer vakantie vieren in Griekenland – als ze maar zijn ingeënt tegen corona en een ‘Europees vaccinatiepaspoort’ hebben. Denkt Nederland hier ook zo over?

Mitsotakis voegde er meteen aan toe dat zijn voorstel niet betekent dat mensen zonder vaccinatie nergens meer naartoe mogen. Het is eerder zo dat mensen die wél zijn gevaccineerd, de zekerheid hebben dat ze op reis kunnen. Hij noemde het een cruciale stap om zo snel mogelijk de bewegingsvrijheid tussen de lidstaten te herstellen.

Hoewel er in Nederland discussie over is, is er nog niks over uitgesproken of beslist. Minister De Jonge houdt wel rekening met debat over dit onderwerp. Hij heeft de Gezondheidsraad gevraagd om een “ethisch afwegingskader” op te stellen dat zal helpen beslissen.

Het demissionaire kabinet benadrukte deze week weer dat niemand verplicht wordt om zich te laten inenten. De overheid mag wel mensen proberen te overtuigen om een vaccin te nemen om zichzelf of anderen een potentieel levensreddend plezier doen. En dus mogen ze ook niet-gevaccineerden uitsluiten van bepaalde voorzieningen. De Gezondheidsraad heeft ondertussen het advies uitgebracht dat winkels, bedrijven, horeca en andere private partijen bezoekers mogen vragen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn.

Nederlandse gevaccineerden krijgen momenteel een document waarin staat welk en op welke datum ze een vaccin hebben gekregen. Dat bewijs zouden ze kunnen gebruiken om naar andere landen te reizen, ook al is het daar niet voor bedoeld.

Het is niet de eerste keer dat je een vaccinatiebewijs zou moeten laten zien: je hebt nu ook al een bewijs van vaccinatie tegen gele koorts of polio nodig voor toelating tot verschillende landen in Afrika of Azië. En in Nederland kennen we ‘het gele boekje’. Dat is een internationaal bewijs van inentingen waarin vaccinaties tegen bijvoorbeeld gele koorts, dtp, hepatitis A en B geregistreerd worden. Sommige landen eisen dat je dit laat zien voordat je het land in mag. Het RIVM levert na inenting tegen het coronavirus ook een sticker om het boekje aan te vullen.

Andere landen

Griekenland is niet het enige land dat aan een vaccinatiepaspoort denkt. Ook in Denemarken, Zweden, Estland en Israël wordt het besproken.

Denemarken is al begonnen met het ontwikkelen van een digitaal vaccinatiepaspoort. Dat kunnen Denen straks op hun smartphone downloaden. De minister hoopt hiermee straks een voorbeeld te zijn voor andere landen. Israël gaat een soort ‘groen paspoort’ lanceren waarmee gevaccineerde burgers voor zes maanden vrij toegang krijgen tot reizen, restaurants, bars en grote publieke evenementen. Estland geeft nu al voordelen aan gevaccineerden. Met een QR code hoeven ze voortaan niet meer in quarantaine. En ook Zweden is van plan om een digitaal vaccinatiepaspoort te ontwikkelen. Zowel Denemarken als Zweden hebben gezegd dat het digitale vaccinatiepaspoort gebruikt kan worden om inwoners naar het buitenland te laten reizen en om cultureel- of sportevenement bij te wonen.

Nog niet beslist

Maar er zitten natuurlijk haken en ogen aan. Medisch zijn er nog onzekerheden hoelang het vaccin je überhaupt beschermt. Juridisch is er Europees vrij verkeer van personen, dus mag er niemand verhinderd worden om te reizen. Maar daar mag dan wel weer van worden afgeweken als de volksgezondheid in het geding is. Weiger je je te beschermen, dan riskeer je namelijk om ziek te worden (wat je recht is), maar je zou zomaar zorg nodig kunnen hebben waardoor je de plaats inneemt van een ander.

De hamvraag – of een Europees vaccinatiebewijs ingezet mag worden – is nog niet beantwoord. Op de website van de Rijksoverheid staat dat Nederland nog geen besluit heeft genomen en hetzelfde geldt op internationaal en Europees niveau. Pas in april hopen regeringsleiders daar verder over te praten.

