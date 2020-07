Een feestje voor je huisdier: deze spotgoedkope drinkfontein

Met de warme dagen op komst is het nog belangrijker om goed in de gaten te houden of je huisdier genoeg water drinkt. Een drinkfontein is dan misschien wel de ideale oplossing voor jouw hond of kat. Omdat er maar liefst twee liter water in kan, heeft-ie gedurende de dag in ieder geval genoeg te drinken.

Action stunt nu met deze handige elektrische drinkbak voor huisdieren. Mede dankzij de stijgende temperaturen buiten is het nu al een hit op social media.

Drinkfontein voor huisdieren

Met genoeg plek voor twee liter water, led-verlichting en een automatisch filter klinkt deze drinkfontein als muziek in de oren. De prijs valt ook alles mee: voor € 8,99,- is-ie van jou.