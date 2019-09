Drinkwaterbedrijven slaan alarm: ons water is vervuild

Uit onderzoek blijkt dat ons drinkwater in gevaar is. Het grondwater in drinkwaterwingebieden raakt steeds vervuilder, door onder andere chemische stoffen, medicijnresten en mest. Een grote schok voor veel drinkwaterbedrijven, die nu echt maatregelen moeten nemen.

KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector, deed dit onderzoek. Het instituut kwam erachter dat het grondwater vooral vervuild wordt door nitraat, bestrijdingsmiddelen en oude bodemverontreinigingen. Maar ook industriële stoffen en (dier)geneesmiddelen komen steeds meer in het grondwater voor. Dit is een groot risico voor ons drinkwater, want de helft van het water dat bij ons uit de kraan komt, wordt bij deze bronnen gewonnen.

Onomkeerbaar

Genoeg reden voor paniek dus. De KWR waarschuwt voor een onomkeerbare verslechtering van ons water. En het gaat niet alleen maar om het grondwater. Ook het oppervlaktewater, waar 40% van ons drinkwater wordt gewonnen, is vervuilder. Ook in rivieren zitten steeds meer medicijnresten en chemische stoffen. Nieuwe waterwingebieden zijn daarbij steeds moeilijker te vinden.

Maatregelen

Moeten we ons zorgen maken? Nog niet, het water uit de kraan is van optimale kwaliteit. Het wordt alleen steeds moeilijker om dat zo te houden. De waterbedrijven in Nederland moeten wel aan de bak. “Deze studie levert een zorgelijk beeld op. Het is 2 voor 12 voor de 221 Nederlandse drinkwaterbronnen. Maatregelen om de kwaliteit te verbeteren zijn absoluut noodzakelijk’’, zegt Peter van der Velden, voorzitter van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland.

Bron: AD. Beeld: iStock