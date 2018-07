Iets vieren met zo'n hippe 'dripcake'? Bij déze Nederlandse winkel kun je die nu bestellen

Feestje op de planning? Vaak ben je dan al zo druk met alles voorbereiden, dat je echt geen tijd over hebt om een taart te bakken – laat staan een dripcake. Dat hoeft in het vervolg ook niet, want sinds vandaag kun je die hippe taart gewoon bestellen.

Op Instagram, Pinterest en in tijdschriften zijn ze al een tijdje een hit: de dripcakes. Deze taarten bestaan uit meerdere lagen, vaak een botercrème en decoratie in de vorm van druppels die naar beneden lopen. Best een karwei om deze zelf te maken. Maar er is goed nieuws: vanaf vandaag zijn deze taarten te bestellen bij Hema.

Combineren

De taarten zijn verkrijgbaar in twee smaken: red velvet en chocolade-discodip. De dripcakes zijn er in drie maten: voor acht, zestien en vierentwintig personen. Geef je een groot feest? Je kunt de taarten ook combineren, zodat de taart nóg feestelijker wordt. Ook is er decoratie voor de op taart verkrijgbaar bij Hema om het baksel helemaal af te maken. Je zou bijna een reden willen verzínnen om een feestje te kunnen geven. Hier kun je de dripcake bestellen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hema. Beeld: Hema, iStock

Libelle’s Coks bakte de finaletaart van ‘Heel Holland Bakt’ en dít, eh, bakte ze ervan: