De droger is duurder dan je denkt: zóveel kost het drogen van 1 was je

De was doen: een huishoudelijk klusje dat er nu eenmaal bij hoort. En die natte, schone was, gooi je natuurlijk snel in de droger.

Toch kun je beter de droger af en toe eens laten voor wat-ie is. Want het kost je misschien meer geld dat je denkt.

Advertentie

Tikt lekker aan

De standaardmaat voor elektriciteitsverbruik, één kilowattuur (kWh), kost ongeveer €0.22. Een wat ouder model droger verbruikt per keer meer dan 5 kWh. Dat kost je dus ruim 1 euro per keer dat je de droger aanzet. Een nieuwe model droger is wat zuiniger en beter voor het milieu. Dan verbruikt een droger nog ongeveer 1,35 kWh per keer, wat ongeveer een kwart is vergeleken met het oude model. Maar dat is alsnog 25 cent per wasje dat je droogt…

Niet weinig dus. Daarom is het slim om altijd te zorgen dat je droger helemaal vol zit. En zodra het buiten weer wat warmer is, lekker die natte was ophangen in de tuin.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Greenem. Beeld: iStock