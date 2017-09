Kijk uit dat je droger niet in brand vliegt: dít moet je vooral niet doen

We weten allemaal dat een droger brandgevaarlijk kan zijn.

En daarom kun je maar beter goed oppassen als je je kleding weer eens wilt drogen. Natuurlijk weten we dat we het reservoir op tijd moeten legen en dat we alle pluisjes tijdig uit het filter moeten halen. Maar er is meer.

Na het verven

Zo kun je op een aantal dingen letten waardoor de brandveiligheid van je wasdroger toeneemt:

Stop kleding dat in contact is geweest met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf niet in de droger. Als dat soort (onzichtbare) vlekken te heet worden, kan het gevaarlijk worden.

Ook kleding die in contact is geweest met nagellakremover, haarversteviger, vlekkenmiddel of wasbenzine kun je beter niet op die manier drogen.

Droog geen kleding waar vullingen in zitten (bijvoorbeeld in de schouders). Dat schuimrubber kan sneller vatbaar zijn voor de hitte.

Als je je filter schoonmaakt, spoel dit dan altijd af onder de kraan om al het stof te verwijderen. Maar wat écht belangrijk is is dat je je filter pas terugplaatst als dit weer helemaal droog is. Anders kun je storingen krijgen.

Bron: The Intentional Mom. Beeld: iStock