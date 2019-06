Op deze verrassende manier kun je dromen beter onthouden

Kun jij je dromen altijd goed herinneren, of heb je geen idee welke avonturen je in jouw droom beleeft? Niet getreurd, want er is een manier om je dromen vanaf nu gemakkelijk te kunnen onthouden.

Je hebt er geen rare trucs of moeilijke oefeningen voor nodig. Het enige wat je wel moet doen? De wekker zetten.

Iedereen droomt

Misschien heb je het gevoel dat je helemaal niet droomt, omdat jij je dromen nooit onthouden kunt. Maar iedereen droomt, vertelt Marike Lancel, hoogleraar slaap en psychopathologie aan de Rijksuniversiteit Groningen aan het AD. “Niet iedereen kan het navertellen. We onthouden een droom namelijk alleen als we eruit wakker worden en lang genoeg bij kennis zijn om er geheugen over op te bouwen.”

Wekker zetten

Om je dromen beter te onthouden, is het aan te raden vanaf nu je wekker te zetten op een vroeg tijdstip. Zo vroeg, dat je daadwerkelijk gewekt wordt door je wekker. Wanneer je ’s nachts wakker wordt midden in een droom, zal er weinig van blijven hangen. Maar wanneer je rem-slaap onderbroken wordt door een wekker, wél. “Dan is de kans groot dat je de droom onthoudt”, aldus Marike.

Emoties verwerken

Wat het nut van dromen überhaupt is? Marike vertelt: “Dromen zorgen er als het ware voor dat we betekenisvolle ervaringen een plek kunnen geven, maar zonder dezelfde emotionele lading. Konden we dat niet, dan zouden emoties en fysieke reacties bij iedere herinnering of confrontatie weer naar voren komen.”

Bron: AD. Beeld: iStock