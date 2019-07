Zal de droogte van afgelopen week aanhouden? Dít staat ons in juli te wachten

Hoe aangenaam wij het warme zomerweer ook vinden, onze tuin en dieren vinden het iets minder prettig. De afgelopen dagen waren droog, maar hoe zal dat er de komende tijd uitzien?

De eerste helft van juli lijkt droog te blijven, pas in week 3 en 4 zal het koeler worden met buien. Desondanks verloopt de gehele maand gemiddeld 1 graad te warm en iets droger dan normaal.

Koelere eerste juliweek

“In de eerste juliweek is het prima zomerweer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en daardoor zijn de temperaturen heel normaal voor de tijd van het jaar”, vertelt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. Wel is het verschil tussen kustregio’s en het binnenland groot: waar het in de Wadden 17 graden zal zijn begin juli, zal het in Brabant en Limburg 23 graden kunnen zijn.

Tweede week kans op onweer

Na de eerste week zal het warme zomerweer al meer van start gaan. “Daarbij kan het regionaal 25 graden worden en is ook kans op een paar dagen met maxima van ruim 30 graden. Buien laten ons land op de meeste dagen links liggen. Wel kunnen bij de overgang van hitte naar koelere dagen tijdelijk onweersbuien ontstaan.”

Tweede helft juli

Week 3 en 4 zullen uitkomen op een maximumtemperatuur met 20-25 graden en is kans op buien. “Heel nat wordt het niet. Bij dit wisselvallige weertype zijn er namelijk geregeld droge dagdelen”, vertelt Damen. “Van stabiel zomerweer met langdurige warmte en droogte is waarschijnlijk geen sprake.” Met de regen die af en toe zal vallen, zullen onze plantjes in ieder geval blij zijn.

En later…

Een kleine voorspelling van Damen voor de maand augustus: “In het binnenland zorgt de krachtige augustuszon ervoor dat de temperatuur flink kan oplopen. Omdat het in de avond gauw donker wordt, koelt het dan juist snel af.” Wel zal er minder regen vallen dan normaal.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock