Terug van weggeweest: de allermooiste droogbloemboeketten

Aan het eind van de seventies waren droogbloemen hartstikke hip. En net zoals alle andere dingen die na jaren weer hip worden, zo ook de droogbloemboeketten. Ze zijn helemaal terug van weggeweest.

Je kunt ze kopen, maar natuurlijk ook gewoon zelf plukken, drogen en schikken. Wij geven je inspiratie voor de mooiste droogbloemboeketten.

Zelf drogen

Droogboeketten kunnen minstens een jaar mooi blijven. Mits je ze goed droogt en er na het drogen goed mee om gaat. Het is belangrijk om met een aantal punten rekening te houden. Als je bloemen gaat plukken, doe dit dan met droog weer. Want als de bloemen nat zijn, kunnen ze gaan rotten. Bewaar de bloemen vervolgens op een donkere plek. Hang de bloemen ondersteboven, bijvoorbeeld aan een rekje of kapstok. Nu is het even geduld hebben. De bloemen drogen in 2 tot 8 weken. Daarna is het heel belangrijk dat je je droogbloemboeket nooit in de volle zon zet. Zo blijven ze het mooist.