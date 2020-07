Met déze bloemen maak je zelf gemakkelijk droogbloemen voor in huis

Hartstikke mooi en ook ontzettend hip: droogbloemen. En het leuke is dat je ze ook vrij gemakkelijk zelf kunt kweken en drogen. Zo heb je twee keer plezier van de bloemen.

Kies voor een stevige blauwe, rode, roze of gele kleur van de bloemen. Deze bloemen behouden hun kleur namelijk het beste. Witte bloemen zijn niet zo geschikt; deze blijven niet mooi en worden vaak al snel bruin.

Deze bloemen kun je drogen

Kijk naast de kleur, ook goed naar de stelen. Want in sommige gevallen zijn deze te zacht en bevatten te veel vocht, zoals bij narcissen, tulpen en amaryllissen. Die zijn dus niet geschikt om te drogen. Bloemen met een houtachtige steel daarentegen wel. Denk daarbij aan zonnebloemen en rozen, maar ook papaver, fluitenkruid, korenbloemen en grassoorten.

Lavendel is een van de meest gemakkelijke bloemen om te drogen. Het is wel het mooiste om deze eerst volledig uit te laten bloeien. De Allium Sphaerocephalon, ofwel de trommelstokjes zijn ook erg leuk. Niet echt geschikt voor een krans, maar wel heel mooi in een boeket. Daarnaast kun je kiezen voor een hortensia. Die passen zowel mooi in een vaas als los ter decoratie. Voor extra kleur zowel in je tuin als straks in huis, zijn strobloemen (hier bestaan er zo’n 600 kleuren van) en de Zeeuwse heide zeer geschikt.