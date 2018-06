Droogte-alarm: ga niet in bad en sproei de tuin niet

Het is heerlijk weer in ons land – de zomer draait op volle toeren. Genieten. Maar er zijn ook nadelen.

Want met al dat mooie weer blijft de regen een beetje uit. Niet zo lekker voor de natuur. Waterbedrijven roepen daarom miljoenen Nederlanders op: wees zuinig met je water.

Even iets meer letten op hoeveel water je verbruikt dan normaal. Het is namelijk erg droog in ons land. Dus, zo zeggen de experts: ga even niet in bad, sproei de tuin niet en douche niet te lang. Zeker niet tijdens de piekuren: ’s ochtends tussen zes en negen uur en ’s avonds tussen zes en tien uur. De kans is er dat we binnenkort bruin water uit de kraan krijgen omdat bedrijven het niet aankunnen.

Door de droogte wordt er een recordaantal aan water opgepompt. Met het drinkwater komt het overiges wel goed, daar worden niet veel problemen mee verwacht. Het is alleen niet de bedoeling dat iedereen tijdens de piekuren de kranen open gaat zetten om bijvoorbeeld een buitenbadje te vullen of om watergevechten te houden. Dat is het enige waar we even rekening mee moeten houden.

Als we allemaal meehelpen, is er waarschijnlijk niets aan de hand. Want het gaat vroeg of laat toch weer gewoon regenen…

Bron: AD. Beeld: iStock